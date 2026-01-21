DAX 24.898 +1,4%ESt50 5.964 +1,4%MSCI World 4.505 +0,8%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.462 +1,0%Bitcoin 75.744 -1,0%Euro 1,1747 +0,5%Öl 64,28 -1,6%Gold 4.875 +0,9%
Salzgitter Aktie

Salzgitter Aktien-Sparplan
49,72 EUR +1,40 EUR +2,90 %
STU
Marktkap. 2,52 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

UBS AG

Salzgitter Neutral

08:01 Uhr
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
49,72 EUR 1,40 EUR 2,90%
Charts| News| Analysen
Salzgitter

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 50 auf 52 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein bisheriges Kursziel sei erreicht worden, schrieb Andrew Jones am Mittwochabend. Die schwedische SSAB bleibt sein Favorit im europäischen Stahlsektor angesichts der vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten. Ein größerer Portfolioumbruch bei Salzgitter sei zunächst unwahrscheinlich. Das Management wolle aufgrund der Gewinndiversifizierung am Anlagenbauer KHS und der Aurubis-Beteiligung festhalten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
47,76 €		 Abst. Kursziel*:
8,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,59%
Analyst Name:
Andrew Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

08:01 Salzgitter Neutral UBS AG
08.12.25 Salzgitter Buy UBS AG
03.12.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

