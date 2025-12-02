DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.388 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +4,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.909 +1,7%Euro 1,1642 +0,1%Öl 62,68 +0,5%Gold 4.206 +0,0%
Salzgitter Aktie

34,20 EUR -1,32 EUR -3,72 %
STU
Marktkap. 1,89 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Underweight

08:41 Uhr
Salzgitter
Salzgitter
34,20 EUR -1,32 EUR -3,72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG bei unverändertem Kursziel von 27,90 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Bei Salzgitter sieht er indes Enttäuschungsrisiken für die Gewinnerwartungen am Markt und zudem Rückschlagrisiken für den Kurs. Er erinnerte an den Überhang durch den Anteilsabbau des Großaktionärs Papenburg./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
27,90 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
35,68 €		 Abst. Kursziel*:
-21,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
34,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,42%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

08:41 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 Salzgitter Neutral UBS AG
Nachrichten zu Salzgitter

finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag kaum bewegt
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter büßt am Mittag ein
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer
finanzen.net Wie Experten die Salzgitter-Aktie im November einstuften
dpa-afx Aktien von ArcelorMittal, Salzgitter und Co. uneins: Oddo BHF sieht Chancen durch Ukraine-Wiederaufbau
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX freundlich
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Fast-paced Momentum Stock Salzgitter (SZGPY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Is Salzgitter (SZGPY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Salzgitter AG (SZGPY) Q3 Earnings Top Estimates
EQS Group EQS-News: Salzgitter Group achieves a marginally positive pre-tax result in the third quarter
