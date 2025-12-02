Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,89 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG bei unverändertem Kursziel von 27,90 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Bei Salzgitter sieht er indes Enttäuschungsrisiken für die Gewinnerwartungen am Markt und zudem Rückschlagrisiken für den Kurs. Er erinnerte an den Überhang durch den Anteilsabbau des Großaktionärs Papenburg./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Underweight
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
27,90 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
35,68 €
|Abst. Kursziel*:
-21,80%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,42%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
