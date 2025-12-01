DAX 23.756 +0,7%ESt50 5.708 +0,7%MSCI World 4.379 +0,0%Top 10 Crypto 11,75 +1,2%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.248 +1,2%Euro 1,1610 +0,0%Öl 62,94 -0,6%Gold 4.200 -0,8%
HUGO BOSS Aktie

39,60 EUR +1,41 EUR +3,69 %
STU
Marktkap. 2,64 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Vor dem am 3. Dezember erwarteten Strategie-Update stiegen die Spannungen innerhalb des Modekonzerns, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf einen Bericht des "Manager Magazin", dem zufolge die Frasers Group als größter Anteilseigner den Rückzug des Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm fordert./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,57 €		 Abst. Kursziel*:
8,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
39,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,06%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

12:11 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
28.11.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10.11.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
06.11.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

dpa-afx Frasers Group im Blick HUGO BOSS-Aktie dreht ins Plus: Großaktionär Frasers entzieht Aufsichtsratschef Unterstützung HUGO BOSS-Aktie dreht ins Plus: Großaktionär Frasers entzieht Aufsichtsratschef Unterstützung
dpa-afx ROUNDUP 3: Hugo-Boss-Großaktionär Frasers entzieht AR-Chef Unterstützung
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX verbucht Abschläge
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Hugo-Boss-Großaktionär Frasers entzieht AR-Chef Unterstützung
dpa-afx WDH 2: Verwirrung um AR-Chef bei Hugo Boss - Frasers entzieht Unterstützung
dpa-afx ROUNDUP 2: Hugo-Boss-Großaktionär Frasers entzieht AR-Chef Unterstützung
Dow Jones Hugo Boss: AR-Chef Sturm will Amt weiter ausüben - Dialog mit Frasers
dpa-afx ROUNDUP: Hugo-Boss-Großaktionär Frasier entzieht Aufsichtsratschef Unterstützung
TraderFox Hugo Boss: Wintermode treibt Nachfrage und Sichtbarkeit
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 13/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 10/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 07/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
