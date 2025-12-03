Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung über Vortageshoch
Bayer bleiben nach dem zweistelligen Kurssprung vom Vortag auch am Mittwoch weiterhin im Fokus der Anleger.
Werte in diesem Artikel
Nach den positiven Nachrichten aus den USA zum Thema Glyphosat bahnt sich eine Neubewertungsstory an. Via XETRA orientieren sich die Aktien der Leverkusener mit zuletzt noch plus 0,35 Prozent (34,27 Euro) wieder Richtung Vortageshoch bei knapp über 35 Euro. Das war zugleich der höchste Kurs seit Anfang 2024.
Morgan Stanley sprach nun im Rahmen des Pharma-Branchenausblicks auf 2026 eine "taktische Bewertungs-Empfehlung" infolge der Nachrichten aus und setzte ein Kursziel von 40 Euro an. Obendrein verbessere sich grundsätzlich die Lage. Exane BNP Paribas stockte das Kursziel auf 39 Euro auf.
Tags zuvor hatte die Börse gefeiert, dass der Generalanwalt der USA, der sogenannte "Solicitor General", sich dafür ausgesprochen hatte, dass der Supreme Court als höchstes US-Gericht ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil.
