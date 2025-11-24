DAX 23.398 +0,7%ESt50 5.566 +0,7%MSCI World 4.302 +0,1%Top 10 Crypto 11,86 -4,7%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.181 -1,8%Euro 1,1558 +0,3%Öl 62,40 -1,5%Gold 4.147 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street stabil erwartet -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba im Fokus
Top News
D-Wave-Aktie nach Erholungsversuch tiefer: Insiderverkäufe und Warrant-Deadline belasten weiterhin D-Wave-Aktie nach Erholungsversuch tiefer: Insiderverkäufe und Warrant-Deadline belasten weiterhin
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Keine Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
30,71 EUR +0,26 EUR +0,85 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

DZ BANK

Bayer Kaufen

14:11 Uhr
Bayer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bayer
30,71 EUR 0,26 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erfolg des Mittels Asundexian zur Schlaganfallprävention wirke sich positiv auf das Pharma-Portfolio des Agrarchemie- und Pharmakonzerns aus, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bayer weise eine gute operative Entwicklung auf und das Effizienzprogramm (DSO) scheine gut zu funktionieren./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Kaufen

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
30,63 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
30,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

14:11 Bayer Kaufen DZ BANK
12:11 Bayer Neutral UBS AG
24.11.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Bayer Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Neue Analyse: DZ BANK bewertet Bayer-Aktie mit Kaufen Neue Analyse: DZ BANK bewertet Bayer-Aktie mit Kaufen
UBS Bayer – Kurssprung über die 30-Euro-Marke
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Dienstagmittag
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net Neutral von UBS AG für Bayer-Aktie
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels im Plus
Benzinga Bayer Stroke Drug Hits Trial Goals, Analyst Sees Positive Data Readout From Bristol Myers&#39; Milvexian After Failed Study
Financial Times Bayer soars on promising trial results for stroke prevention drug
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer’s Asundexian Met Primary Efficacy and Safety Endpoints in Landmark Phase III OCEANIC-STROKE Study in Secondary Stroke Prevention
Zacks Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Benzinga Agricultural Conglomerate Bayer Confident In Long-Term Outlook Despite Litigation Risks
Zacks Bayer Q3 Earnings Beat Estimates on Crop Science Business Gains
Cnet Champions League Soccer: Livestream Bayer Leverkusen vs. PSG Live From Anywhere
Zacks Is Bayer (BAYRY) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen