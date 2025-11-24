DAX 23.273 +0,2%ESt50 5.539 +0,2%MSCI World 4.298 +0,0%Top 10 Crypto 11,97 -3,8%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 76.019 -0,8%Euro 1,1531 +0,0%Öl 63,12 -0,4%Gold 4.135 -0,1%
Bayer Aktie

Marktkap. 27,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Studienergebnisse zum Gerinnungshemmer Asundexian seien klar positiv für den Pharma- und Agrarchemiekonzern zu werten, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Neutral

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
30,17 €		 Abst. Kursziel*:
-13,84%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
30,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,60%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

