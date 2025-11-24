Bayer Aktie
Marktkap. 27,1 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Studienergebnisse zum Gerinnungshemmer Asundexian seien klar positiv für den Pharma- und Agrarchemiekonzern zu werten, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Bayer Neutral
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
30,17 €
|Abst. Kursziel*:
-13,84%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
30,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,60%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|12:11
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
