Bayer Aktie

33,92 EUR +3,66 EUR +12,10 %
STU
Marktkap. 29,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

DZ BANK

Bayer Kaufen

12:31 Uhr
Bayer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bayer
33,92 EUR 3,66 EUR 12,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Agarchemie- und Pharmakonzern habe die nächste Hürde im Kampf gegen die Roundup-Klagen (Herbizid Glyphosat) genommen, schrieb Analyst Peter Spengler am Dienstag. Dabei verwies er darauf, dass der US-Bundesanwalt dem Obersten Gerichtshof empfahl, einen zentralen Fall im Roundup-Komplex zur Prüfung anzunehmen. Sollte es dazu kommen, wäre eine positive Grundsatzentscheidung zugunsten von Bayer ein entscheidender Sieg. Ein landesweiter Präzedenzfall wäre geschaffen, nach dem die Regeln der US-Umweltbehörde EPA Vorrang hätten. "Bestehende Klagen, die auf dem Vorwurf der unterlassenen Warnung basieren, würden ihre Rechtsgrundlage verlieren, und die Hürde für zukünftige Fälle wäre immens hoch", so Spengler. Die finanziellen Risiken von Bayer rund um das Herbizid würden immens sinken./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Kaufen

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
33,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
33,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

09:41 Bayer Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
09:36 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Bayer Neutral UBS AG
mehr Analysen

