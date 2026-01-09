DAX 25.257 +0,0%ESt50 5.976 -0,4%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,15 -0,2%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.610 -0,7%Euro 1,1681 +0,4%Öl 63,09 +0,1%Gold 4.587 +1,7%
Top News
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch - kaum Ausschläge
Crinetics Pharma - Zulassungserfolg für Palsonify sollte Ergebnis anschieben!
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
96,20 EUR +1,24 EUR +1,31 %
STU
Marktkap. 20,77 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

08:41 Uhr
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf AG
96,20 EUR 1,24 EUR 1,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wendung genommen haben sollte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
97,08 €		 Abst. Kursziel*:
32,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
96,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,10%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:41 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.01.26 Beiersdorf Sell UBS AG
07.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

dpa-afx Expertenmeinung Beiersdorf-Aktie im Aufwind: Analysten-Euphorie treibt den Kurs zum Wochenstart Beiersdorf-Aktie im Aufwind: Analysten-Euphorie treibt den Kurs zum Wochenstart
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Freitagnachmittag Boden gut
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Beiersdorf auf 90 Euro - 'Sell'
finanzen.net Neue Analyse: UBS AG bewertet Beiersdorf-Aktie mit Sell
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Freitagmittag fester
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
