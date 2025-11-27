Bayer-Aktie gewinnt: Goldman Sachs hebt Kursziel an
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
Werte in diesem Artikel
Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag.
Die Bayer-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 30,43 Euro.
/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:05 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
