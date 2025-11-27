Analystenmeinung

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag.

Wer­bung Wer­bung

Die Bayer-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 30,43 Euro.

/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung Wer­bung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)