DAX23.794 +0,3%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.155 +1,4%Euro1,1578 -0,2%Öl63,06 ±-0,0%Gold4.153 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 PUMA 696960 Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger? SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Analystenmeinung

Bayer-Aktie gewinnt: Goldman Sachs hebt Kursziel an

27.11.25 09:49 Uhr
Bayer-Aktie zieht an: Goldman Sachs erhöht Kursziel, Kaufempfehlung bleibt | finanzen.net

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
30,60 EUR 0,16 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag.

Wer­bung

Die Bayer-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 30,43 Euro.

/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:05 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08:21Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
24.11.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:21Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
24.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
24.11.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen