Bayer Aktie
Marktkap. 27,1 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich der Leverkusener, schrieb James Quigley am Montag. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,53 €
|Abst. Kursziel*:
25,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,07%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.19
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|08:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.