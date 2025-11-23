Bayer Aktie
Marktkap. 27,1 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach dem Asundexian-Studienerfolg von 25 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Charles Pitman-King veröffentlichte am Montag nun wieder Schätzungen für den Gerinnungshemmer ab 2026. Den Spitzenumsatz taxiert er 2028 auf 3,2 Milliarden Euro. Der Experte passte seine Schätzungen zudem an den jüngsten Quartalsbericht mit höheren Prognosen für Nubeqa und Kerendia an./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Equal Weight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
30,57 €
|Abst. Kursziel*:
-1,86%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
30,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,01%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
