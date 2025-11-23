DAX 23.224 +0,6%ESt50 5.526 +0,2%MSCI World 4.246 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.514 -1,2%Euro 1,1533 +0,2%Öl 62,66 +0,2%Gold 4.078 +0,3%
Bayer Aktie

Bayer Aktien-Sparplan
30,62 EUR +2,99 EUR +10,80 %
STU
Marktkap. 27,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF

Barclays Capital

Bayer Equal Weight

13:31 Uhr
Bayer Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
30,62 EUR 2,99 EUR 10,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach dem Asundexian-Studienerfolg von 25 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Charles Pitman-King veröffentlichte am Montag nun wieder Schätzungen für den Gerinnungshemmer ab 2026. Den Spitzenumsatz taxiert er 2028 auf 3,2 Milliarden Euro. Der Experte passte seine Schätzungen zudem an den jüngsten Quartalsbericht mit höheren Prognosen für Nubeqa und Kerendia an./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Equal Weight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
30,57 €		 Abst. Kursziel*:
-1,86%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
30,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,01%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

13:31 Bayer Equal Weight Barclays Capital
11:01 Bayer Market-Perform Bernstein Research
08:26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

