TeamViewer Aktie

6,12 EUR +0,37 EUR +6,34 %
STU
Marktkap. 904,91 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Barclays Capital

TeamViewer Overweight

14:16 Uhr
TeamViewer Overweight
TeamViewer
6,12 EUR 0,37 EUR 6,34%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens im vierten Quartal sei etwas hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Alice Jennings in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
6,20 €		 Abst. Kursziel*:
37,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
6,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
Analyst Name:
Alice Jennings 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

14:16 TeamViewer Overweight Barclays Capital
09:36 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
04.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TeamViewer

dpa-afx Stabiles Wachstum TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Freitagmittag im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: So performt der TecDAX mittags
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit sattem Kursplus
StockXperts Teamviewer: Knapp ins Ziel gerettet
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Teamviewer erholt nach Umsatzzahlen - Langfristig am Boden
dpa-afx ROUNDUP: Teamviewer erreicht Umsatzziel für 2025 - Aktie mit Erholungsversuch
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-News: TeamViewer delivers on FY 2025 pro forma topline guidance
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
