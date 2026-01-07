Barclays Capital

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens im vierten Quartal sei etwas hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Alice Jennings in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

