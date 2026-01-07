TeamViewer Aktie
Marktkap. 904,91 Mio. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens im vierten Quartal sei etwas hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Alice Jennings in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,20 €
|Abst. Kursziel*:
37,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
|
Analyst Name:
Alice Jennings
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|14:16
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG