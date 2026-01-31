DAX25.065 +0,3%Est506.129 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2500 +0,9%Nas22.816 +0,8%Bitcoin54.185 -1,0%Euro1,1772 -0,1%Öl71,27 -0,3%Gold5.147 -1,6%
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

24.02.26 16:43 Uhr
AMC-Aktie an der NYSE im Blick: Meme-Titel vor Bilanzvorlage - die Expertenprognosen | finanzen.net

AMC Entertainment legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMC Entertainment Holdings
1,00 EUR 0,00 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AMC Entertainment präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass AMC Entertainment für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,178 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AMC Entertainment in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,196 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,83 Milliarden USD, gegenüber 4,64 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

