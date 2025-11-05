DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.223 +2,0%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.979 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fest -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Snap-Aktie +23 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen Snap-Aktie +23 Prozent: Verlust reduziert - Umsatz übertrifft Erwartungen
AMC-Aktie steigt dennoch: Meme-Aktie mit Einbußen sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn AMC-Aktie steigt dennoch: Meme-Aktie mit Einbußen sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Blick in die Bücher

AMC-Aktie steigt dennoch: Meme-Aktie mit Einbußen sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn

05.11.25 22:38 Uhr
NYSE-Aktie AMC dennoch im Plus trotz enttäuschender Umsatz- und Gewinnentwicklung | finanzen.net

Zur Wochenmitte wurde es spannend für Anleger von AMC Entertainment. Das Unternehmen hat seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMC Entertainment Holdings
2,19 EUR -0,00 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im dritten Jahresviertel 2025 hat AMC Entertainment einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,58 US-Dollar verkraften müssen, nachdem im Vorjahresquartal noch -0,060 US-Dollar vermeldet worden waren. Damit enttäuschte AMC die Analysten, die im Schnitt ein EPS von -0,189 US-Dollar erwartet hatten.

Wer­bung

Auch auf der Umsatzseite konnte die Meme-Aktie nicht glänzen: Nachdem in Q3 2024 noch 1,349 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren, kam das Unternehmen im dritten Geschäftsviertel dieses Jahres nur noch auf 1,300 Milliarden US-Dollar. Experten hatten allerdings mit einem noch geringeren Umsatz in Höhe von 1,23 Milliarden US-Dollar gerechnet.

An der NYSE schicken die Anleger die AMC-Aktie nachbörslich zeitweise um 1,99 Prozent nach oben auf 2,5498 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMC Entertainment und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMC Entertainment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMC Entertainment

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Elnur / Shutterstock.com, Ian Dewar Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMC Entertainment Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AMC Entertainment Holdings

DatumRatingAnalyst
09.08.2019AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR
08.04.2019AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR
22.01.2019AMC Entertainment A NeutralB. Riley FBR
11.07.2018AMC Entertainment A OutperformImperial Capital
21.06.2018AMC Entertainment A BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
09.08.2019AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR
08.04.2019AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR
11.07.2018AMC Entertainment A OutperformImperial Capital
21.06.2018AMC Entertainment A BuyThe Benchmark Company
02.03.2018AMC Entertainment A BuyB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst
22.01.2019AMC Entertainment A NeutralB. Riley FBR
10.01.2018AMC Entertainment A Sector PerformRBC Capital Markets
03.08.2017AMC Entertainment A HoldThe Benchmark Company
19.07.2017AMC Entertainment A Equal WeightBarclays Capital
04.01.2017AMC Entertainment A Mkt PerformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMC Entertainment Holdings nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen