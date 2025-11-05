Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AMC Entertainment gewährt Anlegern Einblicke in die Bücher.
Werte in diesem Artikel
AMC Entertainment wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,189 USD. Dies würde einen Verlust von 215,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem AMC Entertainment -0,060 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll AMC Entertainment nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 1,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,667 USD je Aktie, gegenüber -1,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AMC Entertainment und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AMC Entertainment
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMC Entertainment
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AMC Entertainment News
Bildquellen: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu AMC Entertainment Holdings
Analysen zu AMC Entertainment Holdings
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.2019
|AMC Entertainment A Buy
|B. Riley FBR
|08.04.2019
|AMC Entertainment A Buy
|B. Riley FBR
|22.01.2019
|AMC Entertainment A Neutral
|B. Riley FBR
|11.07.2018
|AMC Entertainment A Outperform
|Imperial Capital
|21.06.2018
|AMC Entertainment A Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.2019
|AMC Entertainment A Buy
|B. Riley FBR
|08.04.2019
|AMC Entertainment A Buy
|B. Riley FBR
|11.07.2018
|AMC Entertainment A Outperform
|Imperial Capital
|21.06.2018
|AMC Entertainment A Buy
|The Benchmark Company
|02.03.2018
|AMC Entertainment A Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2019
|AMC Entertainment A Neutral
|B. Riley FBR
|10.01.2018
|AMC Entertainment A Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.2017
|AMC Entertainment A Hold
|The Benchmark Company
|19.07.2017
|AMC Entertainment A Equal Weight
|Barclays Capital
|04.01.2017
|AMC Entertainment A Mkt Perform
|FBR & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMC Entertainment Holdings nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen