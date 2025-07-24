Meme-Aktie mit Bilanz

AMC Entertainment hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet.

Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat AMC Entertainment seinen Verlust reduziert. Das Minus je Aktie lag bei nur noch 0,01 US-Dollar nach -0,100 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von -0,072 US-Dollar.

Auch bei den Erlösen lief es besser: Der Umsatz kletterte von 1,03 Milliarden US-Dollar auf 1,398 Milliarden US-Dollar: Das war mehr als Analysten zuvor in Aussicht gestellt hatten (1,339 Milliarden US-Dollar).

Die Aktie von AMC Entertainment zeigt sich an der NYSE im vorbörslichen Handel zeitweise 5,12 Prozent höher bei 3,08 US-Dollar.



Redaktion fianzen.net