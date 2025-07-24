DAX24.153 ±-0,0%ESt505.348 ±0,0%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin103.455 +1,0%Euro1,1622 -0,2%Öl66,93 +0,9%Gold3.349 -1,5%
Meme-Aktie mit Bilanz

AMC-Aktie gefragt: AMC Entertainment dämmt Verluste deutlich ein

11.08.25 13:05 Uhr
NYSE-Titel AMC-Aktie gefragt: Meme-Aktie AMC Entertainment steigert Umsatz und schreibt nur noch Mini-Verlust

AMC Entertainment hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMC Entertainment Holdings
2,70 EUR 0,18 EUR 7,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat AMC Entertainment seinen Verlust reduziert. Das Minus je Aktie lag bei nur noch 0,01 US-Dollar nach -0,100 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von -0,072 US-Dollar.

Auch bei den Erlösen lief es besser: Der Umsatz kletterte von 1,03 Milliarden US-Dollar auf 1,398 Milliarden US-Dollar: Das war mehr als Analysten zuvor in Aussicht gestellt hatten (1,339 Milliarden US-Dollar).

Die Aktie von AMC Entertainment zeigt sich an der NYSE im vorbörslichen Handel zeitweise 5,12 Prozent höher bei 3,08 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com

