Kellanova-Aktie fester: EU-Kommission genehmigt Übernahme durch Mars
Der US-Süßwarenkonzern Mars darf den Snackhersteller Kellanova (ex Kelloggs) übernehmen.
Werte in diesem Artikel
Die EU-Kommission genehmigte die Fusion ohne Auflagen, wie sie in Brüssel mitteilte. Die Behörde hat keine Bedenken, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in Europa beeinträchtigen könnte.
Die Kommission hatte untersucht, ob Mars durch die erweiterte Produktpalette seine Verhandlungsmacht gegenüber Einzelhändlern deutlich steigern und dadurch etwa höhere Preise durchsetzen könnte. Die Kellanova-Produkte würden Mars' Position in Verhandlungen mit Händlern nicht wesentlich stärken, hieß es nun.
Zahlreiche bekannte Marken
Mars ist in Deutschland bekannt für Schokoriegel (Mars, Snickers, Bounty), Kaugummisorten wie Airwaves und Wrigley's Extra, Tiernahrung (Whiskas, Chappi) sowie Grundnahrungsmittel wie Reis (Ben's Original) und Nudelgerichte (Mirácoli). Der Konzern hat mehr als 150.000 Mitarbeiter. Kellanova kennen Verbraucher von Marken wie Pringles und Kellogg's.
Die an der NYSE gelistete Kellanova-Aktie gewinnt zeitweise 0,37 Prozent auf 83,45 Dollar.
/mjm/DP/men
BRÜSSEL (dpa-AFX)
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
