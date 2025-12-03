DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,31 +1,9%Nas23.493 +0,3%Bitcoin79.718 +1,4%Euro1,1674 +0,4%Öl62,71 +0,5%Gold4.210 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen im Plus -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Monats-Einschätzungen

Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025

03.12.25 21:10 Uhr
Nestlé-Aktie im November 2025: Expertenmeinungen im Überblick | finanzen.net

So schätzten Analysten die Nestlé-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
78,52 CHF -0,48 CHF -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen November haben 4 Experten die Aktie von Nestlé wie folgt eingeschätzt.

Wer­bung

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 85,75 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,92 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 79,83 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF12,7426.11.2025
Bernstein Research79,00 CHF-1,0425.11.2025
RBC Capital Markets82,00 CHF2,7212.11.2025
JP Morgan Chase & Co.--05.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 CHF15,2403.11.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen