Nestlé Aktie
Marktkap. 206,84 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Rückrufe von Babymilchpulver beträfen nun mehr Regionen und Marken, dies schade dem Umsatz und nutze der Konkurrenz, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 09:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
73,97 CHF
|Abst. Kursziel*:
21,67%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
74,34 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,40 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|16:31
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16:31
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:31
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:56
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research