NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Rückruf für Babynahrungsprodukte von Nestle bedeute zusätzliche Risiken für die diesjährige Umsatzentwicklung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
