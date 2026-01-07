DAX 25.136 +0,1%ESt50 5.906 -0,3%MSCI World 4.480 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.428 -0,7%Bitcoin 77.629 -0,7%Euro 1,1655 -0,2%Öl 61,16 +1,3%Gold 4.452 -0,1%
Marktkap. 206,84 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

16:31 Uhr
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Der Rückruf für Babynahrungsprodukte von Nestle bedeute zusätzliche Risiken für die diesjährige Umsatzentwicklung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 14:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
JP Morgan Chase & Co.
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
74,37 CHF
21,02%
Rating vorher:
Neutral
74,34 CHF
21,07%
Analyst Name:
Celine Pannuti
-		 Ø Kursziel:
84,40 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

