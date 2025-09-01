DAX 23.807 -1,0%ESt50 5.338 -0,5%Top 10 Crypto 15,53 +1,8%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 94.650 +1,6%Euro 1,1650 -0,5%Öl 68,79 +0,9%Gold 3.478 +0,1%
Nestlé Aktie

79,28 EUR -0,98 EUR -1,22 %
STU
74,20 CHF -1,29 CHF -1,71 %
SWX
Marktkap. 203,41 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
Nestlé Add

09:41 Uhr
Nestlé Add
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
79,28 EUR -0,98 EUR -1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Add" belassen. Mit Blick auf die Entlassung des Konzernchefs lobt Analyst Andreas von Arx die "zeitgemäßen Ansprüche", die die Schweizer damit an ihr Management stellten. Der bisherige Chef musste seinen Hut nach der Untersuchung einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nehmen. Mit dem neuen Chef gebe es nun auch einen Generationenwechsel, so von Arx am Dienstag./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 07:41 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Add

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
73,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,99%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
74,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
Analyst Name:
Andreas von Arx 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,31 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

