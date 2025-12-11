Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,75 Mrd. EURKGV 26,13
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe im Schlussquartal besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die neue Prognose für 2026 sehe zwar Umsatzwachstum und steigende Margen vor, darin sei aber ein Sondereffekt nicht enthalten. Zudem habe das Management auf möglichen Gegenwind verwiesen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,26 €
|Abst. Kursziel*:
14,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
40,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,43%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets