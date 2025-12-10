Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Geschäftsjahreszahlen 2024/25 auf "Outperform" auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Medizintechnikkonzerns im vierten Quartal hätten über den Konsensprognosen gelegen, was auf die Stärke beider Geschäftsbereiche zurückzuführen sei, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Auftragsbestand für das neue Jahr stark. Negativ wertete er jedoch die Prognose über hohe einmalige Aufwendungen sowie den neu zu besetzenden Chefposten./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
43,28 €
|Abst. Kursziel*:
8,60%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
42,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,85%
|
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
