Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 3,1 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Carl Zeiss Meditec Neutral

08:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec AG
29,12 EUR -6,66 EUR -18,61%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Auch Carl Zeiss schnitten bei einigen Anlagekriterien recht schwach ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,02 €		 Abst. Kursziel*:
51,34%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,01%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

12:36 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
12:21 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:46 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Zahlreiche Belastungen Carl Zeiss Meditec-Aktie bricht zweistellig ein: Jahresausblick nach schwachem Start kassiert Carl Zeiss Meditec-Aktie bricht zweistellig ein: Jahresausblick nach schwachem Start kassiert
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag im Sinkflug
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Gewinne
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'
dpa-afx ROUNDUP/Quartal schwach: Carl Zeiss Meditec verabschiedet sich von Jahresziel
dpa-afx KORREKTUR: Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Gewinnen
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
