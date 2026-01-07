Carl Zeiss Meditec Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Auch Carl Zeiss schnitten bei einigen Anlagekriterien recht schwach ab./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
35,02 €
|Abst. Kursziel*:
51,34%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
29,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,01%
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
