AXA Aktie
Marktkap. 78,07 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Versicherungssektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Overweight
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
47,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,33 €
|Abst. Kursziel*:
23,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,57%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|11:46
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.