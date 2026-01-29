DAX 24.466 +0,6%ESt50 5.931 +0,7%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.276 -2,0%Euro 1,1931 -0,3%Öl 70,32 -0,8%Gold 5.124 -4,8%
AXA Aktie

38,44 EUR -0,03 EUR -0,08 %
STU
35,13 CHF +0,29 CHF +0,83 %
BRX
Marktkap. 78,07 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

Barclays Capital

AXA Overweight

11:46 Uhr
AXA Overweight
AXA S.A.
38,44 EUR -0,03 EUR -0,08%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Versicherungssektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,33 €		 Abst. Kursziel*:
23,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,57%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

