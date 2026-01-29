DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
ING Group Aktie

UBS AG

ING Group Buy

10:46 Uhr
ING Group Buy
ING Group
24,95 EUR 0,08 EUR 0,30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Das attraktive Wachstum der Bank spiegele sich bisher nicht im Aktienkurs wider, schrieb Johan Ekblom in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
27,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,99 €		 Abst. Kursziel*:
9,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,82%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

10:46 ING Group Buy UBS AG
29.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
29.01.26 ING Group Buy UBS AG
29.01.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
27.01.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

dpa-afx Starkes Schlussquartal ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an
dpa-afx ROUNDUP: Großbank ING will nach Gewinnrückgang wieder höher hinaus
dpa-afx ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TraderFox Stocks in Action: Leonardo, ING Groep, Symrise, PVA Tepla und Fuchs.
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
