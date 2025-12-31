DAX 24.466 +0,6%ESt50 5.931 +0,7%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.276 -2,0%Euro 1,1931 -0,3%Öl 70,32 -0,8%Gold 5.124 -4,8%
Assicurazioni Generali Aktie

34,24 EUR +0,29 EUR +0,85 %
STU
34,26 EUR -0,08 EUR -0,23 %
GVIE
Marktkap. 51,2 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

11:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
34,24 EUR 0,29 EUR 0,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Generali von 27 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
33,84 €		 Abst. Kursziel*:
-17,26%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
34,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,22%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

11:51 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
21.01.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Assicurazioni Generali Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Assicurazioni Generali Buy UBS AG
08.12.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Experten empfehlen Assicurazioni Generali im Dezember mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Generali-Aktie steigt: Gewinnsprung dank weniger Naturkatastrophen
finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
dpa-afx ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst
dpa-afx Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt
EN, Generali 27.01.2026 - 06:53
EN, Generali 26.01.2026 - 11:30
EN, Generali 21.01.2026 - 01:06
EN, Generali 14.01.2026 - 05:30
EN, Generali 12.01.2026 - 10:56
EN, Generali 07.01.2026 - 06:48
EN, Generali 05.01.2026 - 05:02
EN, Generali 15.12.2025 - 05:08
