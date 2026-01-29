secunet Security Networks Aktie
Marktkap. 1,37 Mrd. EURKGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN 727650
ISIN DE0007276503
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet von 231 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe die Erwartungen bei allen entscheidenden Faktoren klar getoppt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Jahresergebnisse. Er ist auch optimistisch für 2026./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy
|Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
241,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
240,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,11%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
