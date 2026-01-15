DAX24.611 -0,9%Est505.963 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,3%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.341 -1,5%Euro1,1944 -0,1%Öl69,93 +1,7%Gold5.522 +2,0%
Prognosen übertroffen

secunet-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn deutlich gesteigert

29.01.26 12:18 Uhr
Starke Zahlen bei secunet: Aktie steigt nach Umsatz- und Gewinnplus | finanzen.net

Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet Security Networks hat den Umsatz und operativen Gewinn 2025 deutliche gesteigert und die Prognosen übertroffen.

Aktien
secunet Security Networks AG
209,00 EUR -7,00 EUR -3,24%
Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor. "Für dieses Jahr sind wir weiter optimistisch und erwarten einen Anstieg sowohl beim Konzernumsatz wie auch bei unserem Ergebnis", sagte Konzernchef Marc-Julian Siewert laut Mitteilung vom Donnerstag. Die wesentlichen Treiber des Marktes seien intakt. An der Börse ging es für die Aktie abwärts.

Das im Kleinwerteindex SDAX notierte Papier notiert via XETRA zeitweise 1,18 Prozent höher bei 214,00 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie aber mehr als 12 Prozent an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten waren es gar drei Viertel. Ein Händler bewertete unterdessen die vorgelegten Zahlen insgesamt als "bullish": secunet habe starke Zahlen für 2025 vorgelegt, Umsatz und Gewinn seien besser als erwartet ausgefallen. Der Ausblick für 2026 könnte jedoch angesichts der Auftragslage als konservativ angesehen werden, so der Börsianer. Dies könnte das Aufwärtspotenzial etwas begrenzen.

Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 53 bis 58 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr war der Erlös auf Basis vorläufiger Zahlen um 13 Prozent auf rund 459 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen in Essen weiter mitteilte. Analysten hatten im Mittel etwas weniger erwartet. Im wichtigen Geschäft mit dem öffentlichen Sektor zog der Umsatz um 11 Prozent auf 412 Millionen Euro an. Im Bereich Geschäftskunden stiegen die Erlöse um etwas mehr als ein Viertel auf 46,6 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte überproportional um gut ein Fünftel auf 51,7 Millionen Euro zu. Auch dies übertraf die Markterwartungen. Die entsprechende Marge stieg auf 11,3 Prozent, nach 10,5 Prozent im Vorjahr. Der Auftragseingang erhöht sich um 26 Prozent auf rund 532 Millionen Euro. Stärkster Treiber war vor allem das vierte Quartal mit einem Rekordwert.

Den vollständigen Geschäftsbericht 2025 will secunet am 30. März veröffentlicht.

secunet wurde 1997 gegründet und ist nach eigenen Angaben Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden. Die Essener haben sich auf die Sicherheit in der Cloud, dem industriellen Internet der Dinge sowie auf digitale Anwendungen im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung spezialisiert. Zu den Kunden zählt secunet unter anderem Bundesministerien und Behörden, zahlreiche Dax-Konzerne und auch internationale Organisationen.

/err/stk

ESSEN (dpa-AFX)

Analysen zu secunet Security Networks AG

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
26.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026secunet Security Networks BuyWarburg Research
20.01.2026secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025secunet Security Networks BuyWarburg Research
14.11.2025secunet Security Networks BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
