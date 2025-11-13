DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
Top News
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

secunet Security Networks Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
178,60 EUR +3,40 EUR +1,94 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,16 Mrd. EUR

KGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 727650

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007276503

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

08:31 Uhr
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
secunet Security Networks AG
178,60 EUR 3,40 EUR 1,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 233 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Wolf verwies am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts auf eine wohl starke staatlichen Nachfrage nach den IT-Sicherheitslösungen nach dem Beschluss des Bundeshaushaltes./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
178,80 €		 Abst. Kursziel*:
31,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
178,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,14%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

08:31 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.07.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
25.04.25 secunet Security Networks Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.04.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

TraderFox Trading-Room-Notizen Secunet Security konkretisiert die 2025er Prognose nach oben. Neuer Bundeshaushalt belebt den Auftragseingang um 22 %! Secunet Security konkretisiert die 2025er Prognose nach oben. Neuer Bundeshaushalt belebt den Auftragseingang um 22 %!
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittwochnachmittag steigen
dpa-afx secunet-Aktie fest: Deutlich mehr verdient - Zarter Optimismus bei Gewinnmargen
dpa-afx ROUNDUP: Secunet verdient deutlich mehr - Optimismus bei Gewinnmargen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Das macht der SDAX aktuell
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2025 fort – Ausblick für 2025 bestätigt und konkretisiert
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG continues growth journey in the first nine months of 2025 – outlook for 2025 confirmed and specified
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG publishes figures for the first half of 2025 and confirms forecast for the full year
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks AG in the first half of 2025: Significant increase compared to the prior year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: CEO Axel Deininger to prematurely resign from the Management Board as mutually agreed
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year and confirms annual forecast
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: Audited Annual Financial Statements and Annual Report 2024
RSS Feed
secunet Security Networks AG zu myNews hinzufügen