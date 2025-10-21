DAX24.276 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,75 -0,3%Gold4.298 -1,4%
Positive Analyse

secunet-Aktie dank Kaufempfehlung in Richtung Oktober-Zwischenhoch

21.10.25 09:26 Uhr
secunet-Aktie in Richtung Oktober-Zwischenhoch - Kaufempfehlung beflügelt

Die Aktien von secunet haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar deutlich profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
secunet Security Networks AG
208,50 EUR 16,30 EUR 8,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie stiegen unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDAX im frühen Handel bis auf 208 Euro und gewannen zuletzt noch 5,5 Prozent beim Kurs von 205,50 Euro.

Die 21- und 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend ließen sie damit hinter sich und kratzten an der 100-Tage-Linie, die ebenfalls Hinweise für den mittelfristigen Trend gibt. Ihr vor zwei Wochen markiertes Zwischenhoch bei 215 Euro rückt näher, darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang August.

Die Berenberg Bank nahm die Bewertung der Aktien des Cybersecurity-Spezialisten beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" auf. Das Unternehmen sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Analyst Andreas Wolf. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei secunet.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: secunet Security Networks AG

