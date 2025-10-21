secunet-Aktie dank Kaufempfehlung in Richtung Oktober-Zwischenhoch
Die Aktien von secunet haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar deutlich profitiert.
Sie stiegen unter den stärksten Werten im Nebenwerteindex SDAX im frühen Handel bis auf 208 Euro und gewannen zuletzt noch 5,5 Prozent beim Kurs von 205,50 Euro.
Die 21- und 50-Tage-Linie für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend ließen sie damit hinter sich und kratzten an der 100-Tage-Linie, die ebenfalls Hinweise für den mittelfristigen Trend gibt. Ihr vor zwei Wochen markiertes Zwischenhoch bei 215 Euro rückt näher, darüber wäre es der höchste Kurs seit Anfang August.
Die Berenberg Bank nahm die Bewertung der Aktien des Cybersecurity-Spezialisten beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" auf. Das Unternehmen sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Analyst Andreas Wolf. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei secunet.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: secunet Security Networks AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|25.04.2025
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.04.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|31.03.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.07.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|22.04.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|31.03.2025
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|30.10.2023
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.10.2024
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.10.2009
|secunet halten
|SES Research GmbH
|12.08.2009
|secunet halten
|SES Research GmbH
|10.07.2009
|secunet halten
|SES Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.12.2023
|secunet Security Networks Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.07.2009
|secunet Angebot annehmen
|Focus Money
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für secunet Security Networks AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
