Vorläufige Zahlen

Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet hat im ersten Halbjahr spürbar besser abgeschnitten als ein Jahr zuvor.

Der Umsatz lag nach vorläufigen Berechnungen bei 171,7 Millionen Euro und damit 19 Prozent höher, wie das SDAX-Unternehmen am Montag in Essen mitteilte. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern zog von 1,0 auf 4,2 Prozent an.

secunet Security Networks verwies vor allem auf das starke erste Quartal. Gegen Ende 2024 hatte der Konzern besonders hohe Bestellungen von öffentlichen Kunden bekommen, die in den ersten drei Monaten verbucht wurden. Die Aktie dämmte die Kursverluste deutlich ein.

Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Der Erlös soll um rund fünf Prozent auf rund 425 Millionen Euro steigen, die operative Marge (Ebit) dürfte zwischen 9,5 und 11,5 Prozent liegen (VJ: 10,5). Details zum ersten Halbjahr gibt es am 12. August.

So reagiert die secunet-Aktie

Die Aktien von Secunet sind am Montagmittag nach Eckdaten zum ersten Halbjahr um fast 12 Prozent eingebrochen. Zuletzt versuchten die Papiere des Spezialisten für IT-Sicherheit, mit einem Abschlag von noch 8 Prozent ihre 50-Tage-Linie doch noch zu halten.

Den Anlegern schmeckte nicht, dass die gute Entwicklung im Halbjahr vor allem mit dem starken ersten Quartal begründet wurde. Daraus lasse sich schließen, dass das zweite Quartal wohl nicht so toll gelaufen ist, sagte ein Börsianer.

Aktien von Secunet hatten in der Vorwoche mit 246 Euro ein Zweijahreshoch erreicht und dabei im Jahr 2025 bis zu 111 Prozent gewonnen.

ESSEN (dpa-AFX)