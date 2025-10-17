DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
secunet Security Networks Aktie

198,80 EUR +5,80 EUR +3,01 %
STU
Marktkap. 1,21 Mrd. EUR

KGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN 727650

ISIN DE0007276503

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

secunet Security Networks Buy

08:01 Uhr
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks AG
secunet Security Networks AG
198,80 EUR 5,80 EUR 3,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Andreas Wolf in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
193,80 €		 Abst. Kursziel*:
20,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
198,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
Analyst Name:
Andreas Wolf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
217,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

21.07.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
25.04.25 secunet Security Networks Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
22.04.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
31.03.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
08.10.24 secunet Security Networks Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX letztendlich schwächer
finanzen.net XETRA-Handel SDAX liegt am Nachmittag im Minus
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Minus
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG publishes figures for the first half of 2025 and confirms forecast for the full year
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks AG in the first half of 2025: Significant increase compared to the prior year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: CEO Axel Deininger to prematurely resign from the Management Board as mutually agreed
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year and confirms annual forecast
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: Audited Annual Financial Statements and Annual Report 2024
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks AG: Change in the Management Board
