secunet Security Networks Aktie
Marktkap. 1,21 Mrd. EURKGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN 727650
ISIN DE0007276503
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Secunet beim Kursziel von 233 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Spezialist für Cybersecurity sei außerordentlich gut aufgestellt, um von zwei strukturellen Trends zu profitieren: der Digitalisierung der öffentlichen Hand und wachsenden Verteidigungsausgaben, schrieb Andreas Wolf in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er sieht zweistellige Wachstumsaussichten bei Secunet./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: secunet Security Networks AG
Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy
|Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
233,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
193,80 €
|Abst. Kursziel*:
20,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
198,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,20%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
