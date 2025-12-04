Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,55 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Das Gewinnziel des Schweizer Rückversicherers und der angekündigte Aktienrückkauf fielen niedriger aus als von ihm selbst und am Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des im Vergleich zu den deutschen Wettbewerbern schwächeren Ausblicks und auch wegen des schlechteren Abschneidens in der Vergangheit hält Cohen einen Kursabschlag für die Aktie der Swiss Re gerechtfertigt./rob/tav/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underperform
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
128,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,87%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
131,45 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,91%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,49 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|09:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|09:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.