RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Das Gewinnziel des Schweizer Rückversicherers und der angekündigte Aktienrückkauf fielen niedriger aus als von ihm selbst und am Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des im Vergleich zu den deutschen Wettbewerbern schwächeren Ausblicks und auch wegen des schlechteren Abschneidens in der Vergangheit hält Cohen einen Kursabschlag für die Aktie der Swiss Re gerechtfertigt./rob/tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / EST

