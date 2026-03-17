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Symbol SPGDF

Barclays Capital

Springer Nature Overweight

08:26 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,30 auf 24,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Was der Wissenschaftsverlag selbst in der Hand habe, entwickle sich wirklich gut, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Seit dem Börsengang seien die Erwartungen durchweg übertroffen worden. Die Aktien litten aber unter dem geringen Streubesitz und dem Stempel KI-Opfer./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,90 €		 Abst. Kursziel*:
42,01%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,18%
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
17.03.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
17.03.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
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