Springer Nature Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,30 auf 24,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Was der Wissenschaftsverlag selbst in der Hand habe, entwickle sich wirklich gut, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Seit dem Börsengang seien die Erwartungen durchweg übertroffen worden. Die Aktien litten aber unter dem geringen Streubesitz und dem Stempel KI-Opfer./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,90 €
|Abst. Kursziel*:
42,01%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,18%
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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