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Symbol DGEAF

RBC Capital Markets

Diageo Outperform

08:26 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Der Spirituosenhersteller habe den Markt auf sinkende Margen im kommenden Jahr vorbereitet, das sei verständlich./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
14,51 £		 Abst. Kursziel*:
37,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
14,51 £		 Abst. Kursziel aktuell:
37,84%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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