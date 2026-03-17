Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 15,58 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach dem Sartorius-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die Veranstaltung habe sich deutlich von der im Jahr 2024 unterschieden, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Management dürfte die Anleger von der Aussicht auf längerfristige Zugewinne bei den Marktanteilen überzeugt haben. Längerfristig orientierte Investoren dürften zudem die zugesagte Erwirtschaftung steigender Barmittel positiv aufnehmen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
172,45 €
|Abst. Kursziel*:
21,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
177,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|08:11
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG