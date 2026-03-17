Sartorius Stedim Biotech Aktie

177,05 EUR +2,50 EUR +1,43 %
STU
174,40 EUR +14,25 EUR +8,90 %
PAR
Marktkap. 15,58 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

RBC Capital Markets

Sartorius Stedim Biotech Outperform

08:11 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Sartorius Stedim Biotech
177,05 EUR 2,50 EUR 1,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach dem Sartorius-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Die Veranstaltung habe sich deutlich von der im Jahr 2024 unterschieden, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Management dürfte die Anleger von der Aussicht auf längerfristige Zugewinne bei den Marktanteilen überzeugt haben. Längerfristig orientierte Investoren dürften zudem die zugesagte Erwirtschaftung steigender Barmittel positiv aufnehmen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
172,45 €		 Abst. Kursziel*:
21,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
177,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

08:11 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
08:06 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
17.03.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius Stedim Biotech-Aktie angepasst
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Was Analysten von Sartorius Stedim Biotech erwarten
dpa-afx Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
