Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 143,06 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Ein größerer Konzern könnte immer noch einen deutlichen Konglomeratsabschlag aufweisen, ähnlich wie bei Konkurrent Vodafone, schrieb Robert Grindle am Dienstagabend. Er verwies auf einen Medienbericht, wonach die Telekom ein Zusammengehen mit ihrer in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US erwägt. Mit einem solchen Schritt könnte das Unternehmen aber eventuell einfacher an Kapital komme, neue Aktien für grenzüberschreitende Zukäufe in Europa und den USA ausgeben oder Werte durch anschließende Abspaltungen und Börsengänge einzelner Bereiche freisetzen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,35 €
|Abst. Kursziel*:
48,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,16%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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