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Marktkap. 143,06 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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Symbol DTEGF

Deutsche Bank AG

Deutsche Telekom Buy

09:31 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Ein größerer Konzern könnte immer noch einen deutlichen Konglomeratsabschlag aufweisen, ähnlich wie bei Konkurrent Vodafone, schrieb Robert Grindle am Dienstagabend. Er verwies auf einen Medienbericht, wonach die Telekom ein Zusammengehen mit ihrer in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US erwägt. Mit einem solchen Schritt könnte das Unternehmen aber eventuell einfacher an Kapital komme, neue Aktien für grenzüberschreitende Zukäufe in Europa und den USA ausgeben oder Werte durch anschließende Abspaltungen und Börsengänge einzelner Bereiche freisetzen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,35 €		 Abst. Kursziel*:
48,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,16%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:31 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
08:36 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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14.04.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.04.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
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