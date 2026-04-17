Deutsche Bank AG

Iberdrola SA Hold

12:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola vor den am 29. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das Nettogewinnwachstum im ersten Quartal dürfte den Zielen des spanischen Versorgers für das Gesamtgeschäftsjahr entsprechen, schrieb James Brand in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ck/rob/edh

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

