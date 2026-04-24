12:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Iberdrola nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe sich ordentlich geschlagen und seine Schätzungen knapp übertroffen, schrieb Dominic Nash am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dazu komme der moderat angehobene Jahresausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMT

