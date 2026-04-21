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Marktkap. 143,06 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Deutsche Telekom Outperform

11:56 Uhr
Deutsche Telekom Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einem Bloomberg-Bericht über einen möglichen Zusammenschluss mit der Tochter T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass 53 Prozent an der börsennotierten US-Tochter bereits im Besitz des Bonner Konzerns sei. Er hält die regulatorischen Hürden allerdings für beträchtlich, auch wenn die Intention plausibel sei./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Outperform

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
27,84 €		 Abst. Kursziel*:
32,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,20%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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