Deutsche Bank AG

Ströer SECo Buy

12:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 60 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem Mitgründer Udo Müller die alleinige Verantwortung als Vorstandschef übernommen habe, liege der Fokus nun wohl auf dem Wachstum im lukrativen Außenwerbe-Segment (OOH), schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei werde insbesondere auf Budgets kleiner und mittlerer Werbetreibender geschaut, die bisher noch nicht ausreichend erschlossen seien. Das Potenzial sei vielversprechend, doch das Umfeld für die Nicht-OOH-Vermögenswerte des Unternehmens schwierig, weshalb sie das Kursziel gesenkt habe./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER