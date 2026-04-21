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Symbol SOTDF

Deutsche Bank AG

Ströer SECo Buy

12:41 Uhr
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
37,82 EUR 0,28 EUR 0,75%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 60 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem Mitgründer Udo Müller die alleinige Verantwortung als Vorstandschef übernommen habe, liege der Fokus nun wohl auf dem Wachstum im lukrativen Außenwerbe-Segment (OOH), schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei werde insbesondere auf Budgets kleiner und mittlerer Werbetreibender geschaut, die bisher noch nicht ausreichend erschlossen seien. Das Potenzial sei vielversprechend, doch das Umfeld für die Nicht-OOH-Vermögenswerte des Unternehmens schwierig, weshalb sie das Kursziel gesenkt habe./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,76 €		 Abst. Kursziel*:
43,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,78%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

12:41 Ströer Buy Deutsche Bank AG
21.04.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
02.04.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Liam Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Maximilian Müller, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Ava Müller, buy
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