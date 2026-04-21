Ströer Aktie
Marktkap. 2,11 Mrd. EURKGV 16,44
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 60 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem Mitgründer Udo Müller die alleinige Verantwortung als Vorstandschef übernommen habe, liege der Fokus nun wohl auf dem Wachstum im lukrativen Außenwerbe-Segment (OOH), schrieb Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei werde insbesondere auf Budgets kleiner und mittlerer Werbetreibender geschaut, die bisher noch nicht ausreichend erschlossen seien. Das Potenzial sei vielversprechend, doch das Umfeld für die Nicht-OOH-Vermögenswerte des Unternehmens schwierig, weshalb sie das Kursziel gesenkt habe./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Buy
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,76 €
|Abst. Kursziel*:
43,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,78%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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