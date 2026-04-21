Deutsche Bank AG

HSBC Hold

12:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Volatilität an den Märkten zum Ende des ersten Quartals dürfte sich in den Ergebnissen der britischen Banken für das erste Quartal bemerkbar machen, schrieb Robert Noble in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Handelserträge dürften gestiegen sein und höhere Zinserwartungen sollten die Hypothekenanträge beschleunigt haben./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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