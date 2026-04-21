HSBC Aktie
Marktkap. 266,81 Mrd. EURKGV 12,78 Div. Rendite 4,79%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Volatilität an den Märkten zum Ende des ersten Quartals dürfte sich in den Ergebnissen der britischen Banken für das erste Quartal bemerkbar machen, schrieb Robert Noble in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Handelserträge dürften gestiegen sein und höhere Zinserwartungen sollten die Hypothekenanträge beschleunigt haben./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
14,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
13,50 £
|Abst. Kursziel*:
7,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Noble
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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