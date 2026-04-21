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Symbol HBCYF

Deutsche Bank AG

HSBC Hold

12:41 Uhr
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,58 EUR 0,14 EUR 0,91%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1450 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Volatilität an den Märkten zum Ende des ersten Quartals dürfte sich in den Ergebnissen der britischen Banken für das erste Quartal bemerkbar machen, schrieb Robert Noble in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Handelserträge dürften gestiegen sein und höhere Zinserwartungen sollten die Hypothekenanträge beschleunigt haben./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Hold

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,50 £		 Abst. Kursziel*:
7,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Noble 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

12:41 HSBC Hold Deutsche Bank AG
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10.04.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
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