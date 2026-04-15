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Symbol HBCYF

RBC Capital Markets

HSBC Sector Perform

08:36 Uhr
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,41 EUR 0,01 EUR 0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms gab den Anlegern in seinem am Donnerstag vorliegenden Bericht umfangreiche Daten zur Bewertung britischer und irischer Banken an die Hand. Seine Favoriten sind Metro Bank, Lloyds und AIB./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 18:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Sector Perform

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
13,39 £		 Abst. Kursziel*:
-10,41%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:36 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
10.04.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
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