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Symbol HBCYF

UBS AG

HSBC Neutral

13:01 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,55 EUR 0,07 EUR 0,47%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal von 1419 auf 1425 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Vorsteuerverlust der Großbank liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Jason Napier am Mittwochnachmittag. Grundsätzlich seien die geschäftlichen Aussichten weiterhin solide./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,25 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,39 £		 Abst. Kursziel*:
6,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:01 HSBC Neutral UBS AG
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06.05.26 HSBC Neutral UBS AG
06.05.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
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