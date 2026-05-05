UBS AG

HSBC Neutral

13:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum ersten Quartal von 1419 auf 1425 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Vorsteuerverlust der Großbank liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Jason Napier am Mittwochnachmittag. Grundsätzlich seien die geschäftlichen Aussichten weiterhin solide./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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