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Marktkap. 153,36 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
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WKN A3EU6F

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ISIN DK0062498333

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Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Hold

12:46 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen belassen. Analyst Emmanuel Papadakis verwies in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf seine kurzfristigen Einschätzungen zu aktuellen Trends bei oral einzunehmenden Adipositas-Mitteln sowie auf das Feedback von Ärzten. Die Markteinführung von Wegovy verlaufe zwar weiterhin besser als erwartet, entscheidend dürften jedoch die kommenden herausfordernden Wochen werden, schrieb er./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
275,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:46 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
20.04.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
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