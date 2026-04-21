Beliebte Suche
NEL ASA Aktie

NEL ASA Aktien-Sparplan
0,20 EUR -0,03 EUR -12,85 %
FSE
0,20 EUR -0,03 EUR -11,11 %
HAML
Marktkap. 407,73 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0B733

ISIN NO0010081235

Symbol NLLSF

RBC Capital Markets

NEL ASA Sector Perform

14:41 Uhr
NEL ASA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffkonzern habe in einem weiteren schwierigen Quartal schwache Aufträge und Umsätze erzielt, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Eine Markterholung lasse auf sich warten./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NEL ASA Sector Perform

Unternehmen:
NEL ASA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
3,00 NKr
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
0,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,65 NKr

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NEL ASA

14:41 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu NEL ASA

finanzen.net Wasserstoffriese mit Bilanz NEL-Aktie mit Kursrutsch: Wasserstoffkonzern macht weiterhin Verluste - Erwartungen verfehlt NEL-Aktie mit Kursrutsch: Wasserstoffkonzern macht weiterhin Verluste - Erwartungen verfehlt
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft - Aktien von Plug Power und NEL ebenfalls im Fokus
finanzen.net NEL-Aktie klettert deutlich: Auftrag für containerisierte PEM-Elektrolyseure erhalten
finanzen.net Britische Regierung beflügelt ITM Power-Aktie mit Millionenpaket - Plug Power und NEL ASA ziehen mit
finanzen.net NEL-Aktie klettert: Berenberg senkt Kursziel, hebt aber neue Alkaline-Generation positiv hervor
finanzen.net NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net NEL ASA Aktie News: NEL ASA präsentiert sich am Freitagmittag stärker
