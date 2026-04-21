NEL ASA Aktie
Marktkap. 407,73 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0B733
ISIN NO0010081235
Symbol NLLSF
NEL ASA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffkonzern habe in einem weiteren schwierigen Quartal schwache Aufträge und Umsätze erzielt, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Eine Markterholung lasse auf sich warten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com
|Unternehmen:
NEL ASA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
3,00 NKr
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
0,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2,65 NKr
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NEL ASA
|14:41
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NEL ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.25
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
