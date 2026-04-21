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RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

09:31 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
76,32 EUR 0,93 EUR 1,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Zwar würden die gestiegenen Mengen an Flüssigerdgas (LNG) und stärkere Handelsergebnisse die leicht geringeren Ergebnisse im Upstream-Geschäft (Exploration und Produktion) und integrierten Energiebereich mehr als ausgleichen, doch sein Kursziel bleibe unverändert. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den "Super-Majors"./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 17:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
75,46 €		 Abst. Kursziel*:
12,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
76,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,37%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

09:31 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
21.04.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.04.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
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