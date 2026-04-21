TotalEnergies Aktie
Marktkap. 158,1 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Zwar würden die gestiegenen Mengen an Flüssigerdgas (LNG) und stärkere Handelsergebnisse die leicht geringeren Ergebnisse im Upstream-Geschäft (Exploration und Produktion) und integrierten Energiebereich mehr als ausgleichen, doch sein Kursziel bleibe unverändert. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" unter den "Super-Majors"./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 17:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
75,46 €
|Abst. Kursziel*:
12,64%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
76,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,37%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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