GEA Aktie
Marktkap. 8,82 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Im Rahmen einer Gesprächsreihe mit Industrieunternehmen habe die Diskussion mit Konzernchef Stefan Klebert sich vor allem um die Strategie, das Wachstum der Endmärkte und die Wege zu einer weiteren Margensteigerung gedreht, schrieb Sebastian Kuenne in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
54,75 €
|Abst. Kursziel*:
4,11%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
54,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|03.03.26
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|08:01
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|12.05.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG