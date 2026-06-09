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GEA Aktie

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GEA Sector Perform

08:01 Uhr
GEA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
GEA
54,95 EUR 0,10 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Im Rahmen einer Gesprächsreihe mit Industrieunternehmen habe die Diskussion mit Konzernchef Stefan Klebert sich vor allem um die Strategie, das Wachstum der Endmärkte und die Wege zu einer weiteren Margensteigerung gedreht, schrieb Sebastian Kuenne in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
54,75 €		 Abst. Kursziel*:
4,11%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
54,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,73%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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