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GEA Aktie

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63,05 EUR +1,20 EUR +1,94 %
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Symbol GEAGF

RBC Capital Markets

GEA Outperform

08:36 Uhr
GEA Outperform
Aktie in diesem Artikel
GEA
63,05 EUR 1,20 EUR 1,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Outperform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
62,30 €		 Abst. Kursziel*:
12,36%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
63,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,02%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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